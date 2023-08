Brežiško turistično ponudbo bo obogatila višinska razgledna ploščad

Brežice, 2. avgusta - Brežiška občina se bo na skoraj 400 metrov visokem Sv. Vidu ali Šentviški gori nad Čatežem in Brežicami, na katerega vodi tudi pohodniška pot, letos lotila gradnje višinske razgledne ploščadi. Naložbo so skupaj z davkom ocenili na nekaj več kot 170.000 evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo zanjo prispevalo dobrih 110.000 evrov.