Cene nafte znova na trimesečnem vrhu

Singapur, 2. avgusta - Cene nafte so danes nadaljevale rast in dosegle najvišje vrednosti v zadnjih treh mesecih. Severnomorska nafta se bliža 86 dolarjem, ameriška je nad 82 dolarjev za sod. Cene so zagon dobile z objavo podatkov, da so se ameriške zaloge surove nafte močno znižale, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.