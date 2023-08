V Podravju zaradi neurja največ dela v Slovenski Bistrici in Račah

Maribor, 2. avgusta - Na območju Podravja so imeli ponoči zaradi neurja največ dela gasilci na območju občin Slovenska Bistrica in Rače-Fram. V prvi so morali posredovati sedemkrat, v drugi pa osemkrat. O težavah poročajo še z območja Lenarta, Dupleka in Šentilja, medtem ko je bilo na Ptujskem treba posledice neurja odpravljati le v občini Zavrč.