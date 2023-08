Niger odprl meje, v Evropi prva letala z evakuiranimi

Niamey/Pariz/Rim, 2. avgusta - Niger je skoraj teden dni po državnem udaru znova odprl kopenske in zračne meje s petimi sosednjimi državami, je danes sporočila vojaška hunta, ki je prejšnji teden prevzela oblast. V Francijo in Italijo so medtem prispela prva letala z ljudmi, ki so jih evakuirali iz Nigra, poročajo tuje tiskovne agencije.