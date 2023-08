Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Tečaji delnic na Wall Streetu so se zaradi številnih poslovnih rezultatov podjetij večinoma znižali, podatki iz proizvodnega sektorja pa so podprli upanje, da bi lahko ameriška centralna banka septembra izpustila zvišanje obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.