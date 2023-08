Trump in Biden v anketi New York Timesa izenačena

New York, 1. avgusta - Glavna kandidata za predsednika ZDA, trenutni predsednik Joe Biden in nekdanji Donald Trump, sta v anketi časnika New York Times in kolidža Siena povsem izenačena, saj bi za vsakega od njiju, če bi bile predsedniške volitve danes, volilo po 43 odstotkov registriranih volivcev. Okrog 14 odstotkov se jih še ne more opredeliti.