V Iranu zaradi vročine razglasili dvodnevne počitnice

Teheran, 1. avgusta - Iranska vlada je danes zaradi vročinskega vala za sredo in četrtek razglasila dvodnevne počitnice. V teh dneh bodo zaprte banke in državni uradi, prav tako pa so bile odpovedane nogometne tekme. V večjem delu države so se temperature namreč povzpele nad 40 stopinj, na jugu pa bodo po napovedih še ta teden namerili več kot 50 stopinj Celzija.