Vreme: Zvečer se bodo nevihte razširile nad vso Slovenijo

V sredo zjutraj bo v notranjosti megleno. Čez dan bo povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer in v prvem delu noči bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno tudi točo.

Obeti: V četrtek bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Obsežno ciklonsko območje z vremenskimi frontami je nad severno polovico Evrope. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla Slovenijo. K nam pred njo v višinah z jugozahodnim vetrom doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v noči na sredo se bodo krajevne plohe in nevihte razširile nad vse sosednje pokrajine. V sredo bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, sprva bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo jutro po nižinah megleno. Čez dan bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo v Alpah.