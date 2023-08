Kopru najvišja disciplinska kazen po uvodu sezone

Ljubljana, 1. avgusta - Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Bojan Kitel je po 1. krogu nove sezone Prve lige Telemach Kopru naložil kazen v višini 700 evrov. Razlog za to so večkratno prižiganje bakel, metanje teh na igralno površino in povzročitev prekinitve tekme proti Olimpiji.