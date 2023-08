Umrla gledališka in filmska igralka Vika Gril

Ljubljana, 1. avgusta - Umrla je gledališka in filmska igralka Vika Gril. Stara je bila 99 let. Razen v SNG Drama Ljubljana je sodelovala tudi v Eksperimentalnem gledališču, v znatni meri pa je nastopala tudi v radijskih igrah in nekajkrat tudi na televiziji. Leta 1955 je nastopila v filmu Trenutki odločitve režiserja Františka Čapa.