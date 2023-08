Na razpis za direktorja Ajpesa doslej štiri prijave

Ljubljana, 1. avgusta - Na razpis za direktorja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki se je zaključil v ponedeljek, so po elektronski pošti prispele štiri prijave, so za STA pojasnili na Ajpesu. Postopek zbiranja prijav še ni zaključen, saj morajo počakati še na morebitne prijave, poslane po navadni pošti.