V Galeriji Kresija Mito Gegič z najnovejšimi slikami

Ljubljana, 2. avgusta - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo Mita Gegiča. Pod naslovom Očetnjava je jecljajoči jetnik bo predstavil svojo najnovejšo produkcijo slikarskih del, nastalih lani in letos. Na ogled bodo dela monumentalnih in manjših formatov, prek katerih je mogoče spremljati umetnikov razvoj, postopno eksperimentiranje in spremembe v slikarski praksi.