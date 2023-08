Bencinske črpalke v Italiji morajo prikazovati tudi povprečne cene

Rim, 1. avgusta - Bencinske črpalke v Italiji morajo od danes poleg lastnih cen goriva prikazovati tudi povprečne cene bencina in dizla na regionalni in državni ravni. S tem želi vlada zagotoviti večjo preglednost in preprečiti špekulativne dvige cen, poročajo tuje tiskovne agencije.