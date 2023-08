Za poskus uboja v Kranju varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja

Kranj, 1. avgusta - Na okrožnem sodišču v Kranju je danes potekalo sojenje 28-letnemu Kranjčanu, ki je maja letos večkrat zabodel partnerja svoje mame in ga poskusil ubiti. Obdolženi trpi za paranoidno shizofrenijo in je bil v času dejanja neprišteven, zato mu je sodišče izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.