Danes se spominjamo žrtev nacističnega genocida nad Romi

Bruselj/Maribor, 2. avgusta - Med drugo svetovno vojno so nacisti usmrtili okoli pol milijona Romov, samo na večer 2. avgusta 1944 so jih v taborišču Auschwitz-Birkenau ubili več kot 3000. To je bila največja usmrtitev Romov naenkrat. Številne države, tudi Slovenija, se na ta dan spominjajo žrtev porajmosa - holokavsta nad Romi.