Dars načrtuje širitev štajerske in primorske avtoceste pred Ljubljano

Ljubljana, 1. avgusta - Dars načrtuje preureditev odstavnega pasu v vozni pas na štajerski in primorski avtocesti pred Ljubljano. Za odsek štajerske avtoceste je na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo že zaprosil za izdajo okoljevarstvenega soglasja, za odsek primorske avtoceste bo to storil v avgustu. Dela bi se lahko začela v letu 2025.