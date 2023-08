Poslanci SDS: Vladno odzivanje na neurja PR akcije

Ljubljana, 1. avgusta - Vlada mora po nedavnih neurjih aktivno pristopiti k pomoči slovenskemu kmetu, so v današnjem pozivu predsedniku vlade Robertu Golobu poudarili v poslanski skupini SDS. Kot so ocenili, "v zadnjem času spremljamo predvsem PR akcije predstavnikov sedanje vlade", zato so predlagali svoj nabor ukrepov.