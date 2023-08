ZDA zaostrile vizumski režim z Madžarsko

Washington, 1. avgusta - ZDA so danes omejile sodelovanje Madžarske v njihovem programu za odpravo vizumov. V Washingtonu svojo odločitev zagovarjajo s pojasnilom, da so bile med letoma 2011 in 2020 potne listine za pripadnike madžarske skupnosti v tujini izdane brez ustreznih varnostnih postopkov, poroča bruseljski spletni portal Politico.