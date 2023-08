Nizozemska, ZDA, Anglija in Danska v osmini finala SP

Auckland, 1. avgusta - Na ženskem nogometnem svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji se je danes končalo predtekmovanje v skupinah D in skupine E. Napredovanje v osmino finala so si zagotovile Angležinje, Danke, Nizozemke in Američanke, slednje so imele še največ težav, potem ko so s Portugalsko igrale brez zadetkov.