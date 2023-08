Ljubljanska borza: Krka potiska indeks navzgor

Ljubljana, 1. avgusta - Indeks najpomembnejših delnic na ljubljanski borzi SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,14 odstotka. Najbolj se krepijo delnice Krke, ki imajo največjo utež v indeksu in so se dopoldne podražile za 1,34 odstotka, k rasti ob skromnem prometu prispevajo tudi delnice Save Re. Najprometnejše so delnice NLB, katerih tečaj ostaja pri izhodišču.