V Velenju načrtujejo poligon za rolkanje

Velenje, 2. avgusta - Velenjska občina predvideva, da bo prva faza gradnje poligona za rolkanje (skate park) končana oktobra. Vrednost del so ocenili na dva milijona evrov. Ta mesec bodo začeli z gradnjo košarkarskih igrišč in vzporedno bodo stekla tudi že prva dela na objektu skate parka, so sporočili z velenjske občine.