Na AKTRP začenjajo zbirati podatke o cenah v prehranski verigi

Ljubljana, 1. avgusta - Zavezanci bodo danes začeli Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) pošiljati podatke o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s čimer naj bi se po napovedih vlade omejilo naraščanje cen hrane. Spremljanje cen bo trajalo pol leta, zavezanci za poročanje so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci.