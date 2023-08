Nogometašem Veleza navijači grozili z orožjem

Buenos Aires, 1. avgusta - Navijači argentinskega nogometnega kluba Velez Sarsfield so po nedeljski prvenstveni tekmi, na kateri se je od nogometa poslovil urugvajski zvezdnik Diego Godin, napadli igralce tega kluba. Jezni zaradi poraza so nogometašem grozili z orožjem, jih tudi tepli, tako da nekateri niso hoteli zapustiti trening-kampa in oditi domov.