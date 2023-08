Musk moral odstraniti utripajoči X s stavbe Twitterja

San Francisco, 1. avgusta - Tehnološko podjetje X, nekdaj znano pod imenom Twitter, je moralo v ponedeljek z glavnega poslopja v San Franciscu odstraniti ogromen utripajoči X, potem ko so se sprli z mestnimi oblastmi. Znak X, ki so ga namestili prejšnji teden, je bil del načrtov lastnika Elona Muska, da preobrazi to družbeno omrežje z novo podobo.