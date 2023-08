Svetovni teden dojenja s sloganom Omogočimo dojenje: podprimo zaposlene starše

Ljubljana, 1. avgusta - Med 1. in 7. avgustom obeležujemo svetovni teden dojenja, ki je del aktivnosti Svetovne zveze za dojenje. Teden bo potekal pod geslom Omogočimo dojenje: podprimo zaposlene starše, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kjer so ob tem spomnili na prednosti dojenja za otroka in mater.