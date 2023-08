Vreme: Deloma sončno, zvečer bodo nevihte

Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Na Primorskem bo zapihala povečini šibka burja.

V sredo zjutraj bo v notranjosti megleno. Čez dan bo povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes pozno popoldne, zvečer in prvem delu noči bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno tudi točo.

Obeti: V četrtek bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Obsežno ciklonsko območje z vremenskimi frontami je nad severno polovico Evrope. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla Slovenijo. K nam pred njo v višinah z jugozahodnim vetrom doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno. Dopoldne bodo predvsem v sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na sredo širile proti Madžarski in Hrvaški. V sredo bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, sprva bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo jutro po nižinah megleno. Čez dan bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo v Alpah.

Biovreme: Danes bo sprva vpliv vremena na počutje ugoden. Vremenska obremenitev bo popoldne postopno naraščala, vremenski vpliv bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost in hitrejša utrujenost. Moteno bo tudi spanje v noči na sredo. V sredo bo vremenska obremenitev popuščala.