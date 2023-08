Zamaskirani neznanci oropali starejšega moškega

Ljubljana, 1. avgusta - V okolici Vrhnike so v ponedeljek trije zamaskirani storilci vstopili v hišo starejšega moškega, ga s fizično silo zadržali in proti njemu uporabili solzivec. Medtem so mu odtujili denarnico z nekaj gotovine, oškodovanec pa je bil lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.