Policija pri prevozu migrantov ujela Francoza

Obrežje, 1. avgusta - Policija je v ponedeljek na območju Obrežja ustavila francoskega državljana, ki je prevažal tri državljane Turčije. Ti so v Slovenijo vstopili na nezakonit način. Voznika so pridržali, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.