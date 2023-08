Občina Dobrna gradi novo vodovodno omrežje

Dobrna, 6. avgusta - Občina Dobrna se je lotila projekta oskrbe s pitno vodo, ki vključuje izgradnjo vodovodnega sistema Brdce nad Dobrno in vodovodnega sistema Dobrna ter zagotovitev varne in zanesljive pitne vode v naseljih Spodnje Brdce, Vinska Gorica, Strmec nad Dorno, Parož, Dobrna in Pristova. Vrednost projekta je ocenjena na 2,1 milijona evrov.