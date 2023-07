Pregled - šport, 31. 7. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je potrdil nastop za slovensko reprezentanco na bližnjem svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Kot so sporočili iz krovne slovenske kolesarske zveze, se je dolgo čakalo na potrditev Pogačarjevega nastopa, zdaj pa bo 24-letnik nastopil tako na cestni dirki kot tudi v vožnji na čas. Poleg Pogačarja bo na moški cestni dirki adut tudi Luka Mezgec, ki je na dirki po Franciji prav tako pokazal odlično pripravljenost.

VROCLAV - Poljak Rafal Majka (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski. Na trasi od Walbrzycha do Duszniki-Zdroja (162,3 km) je bil 33-letni domačin boljši od slovenskega asa Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki je ohranil rumeno majico vodilnega. V torek bo na sporedu ravninska četrta etapa od Strzelina do Opola (199,1 km). Poljska pentlja se bo končala v petek.

LJUBLJANA - Selektor grške košarkarske reprezentance Dimitris Itudis je potrdil, da grški zvezdnik iz lige NBA Giannis Antetokounmpo ta teden ne bo na voljo za dve prijateljski tekmi s Slovenijo. Člana Milwaukee Bucks celo ni uvrstil na seznam osemnajstih igralcev za SP, je pa izjavil, da bo še naprej spremljal njegovo zdravstveno stanje.

ISTANBUL - Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc, ki mu je potekla pogodba s turškim Fenerbahcejem, je z ekipo iz Istanbula podaljšal sodelovanje. Zajc je podpisal novo, triletno pogodbo, je klub zapisal na spletni strani.

MELBOURNE - Na svetovnem prvenstvu v nogometu za ženske v Avstraliji in na Novi Zelandiji so končali predtekmovanje v skupinah B in C. V skupini C je v boju za prvo mesto Japonska s 4:0 odpravila Španijo, v skupini B pa so si soprirediteljice Avstralke priborile nadaljevanje tekmovanja po zmagi nad Kanado prav tako s 4:0. Znana sta že tudi prva para osmine finala: Španija se bo pomerila s Švico, zmagovalko skupine A, Japonska pa z drugo te skupine Norveško.