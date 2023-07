Italijanska vlada namerava ukiniti državljanski dohodek

Rim, 31. julija - V Neaplju so danes potekali protesti pred uradom agencije za pokojnine in socialno varnost, potem ko je približno 169.000 družin v petek prejelo SMS-sporočila, da bodo v prihodnjih dneh ukinili izplačilo t.i. državljanskega dohodka, do katerega so od leta 2019 upravičeni tisti, ki živijo pod pragom revščine.