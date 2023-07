Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 7.)

Ljubljana, 31. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o tem, da so bivšemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju vdrli v račun na družbenem omrežju Instagram. Pisale so tudi o moškemu, ki je v Slovenijo želel nezakonito pripeljati 10 tujih državljanov in o dveh Slovencih na Hrvaškem, ki sta dobila globo zaradi glisiranja preblizu obale.