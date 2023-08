Popoldne in zvečer lahko znova pričakujemo močnejše nalive

Ljubljana, 1. avgusta - Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno točo, napovedujejo na Arso, kjer so izdali oranžno opozorilo. Plohe in nevihte se bodo sprva začele pojavljati na severu države, zvečer pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. V noči na sredo bodo padavine postopoma ponehale.