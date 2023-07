Pregled - svet, 31. 7. (ponedeljek)

KIJEV/MOSKVA - V ruskem raketnem napadu na mesto Krivoj Rog so bile ubite najmanj štiri osebe, še 53 pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je pojasnil, da so ruske sile mesto napadle z dvema raketama ter pri tem zadele stanovanjsko in izobraževalno zgradbo. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je obsodil nedavne ukrajinske napade na ozemlje pod ruskim nadzorom in potrdil, da je Moskva v odziv okrepila napade na ukrajinsko vojaško infrastrukturo.

MADRID - Španiji teden po predčasnih parlamentarnih volitvah grozi politična blokada. Premier Pedro Sanchez je zavrnil vabilo opozicijskega voditelja Alberta Nuneza Feijooja na srečanje še pred ustanovno sejo novega parlamenta, na katerem bi skušala najti rešitev po negotovih rezultatih volitev. Hkrati je napovedal, da bo skušal oblikovati novo vlado. Socialisti so sicer po preštetih glasovnicah po pošti iz tujine izgubili še en sedež v 350-članskem parlamentu in jih imajo 121, Ljudska stranka pa jih ima 137.

KOEBENHAVN/STOCKHOLM - Danska in Švedska po številnih protestih v večinsko muslimanskih državah zaradi sežiganja Korana razmišljata o ukrepih, s katerimi bi preprečili ali omejili skrunitve islamske svete knjige. Nedavni protesti na Švedskem in Danskem, ki so vključevali skrunitve Korana, so v več muslimanskih državah sprožili jezne proteste in grožnje ter okrepili njune diplomatske napetosti z državami na Bližnjem vzhodu.

KIJEV - Hrvaška in Ukrajina sta se dogovorili o možnosti uporabe hrvaških pristanišč za izvoz ukrajinskega žita, sta po pogovorih sporočila zunanja ministra Hrvaške in Ukrajine Gordan Grlić Radman in Dmitro Kuleba. Hrvaška je v luči možne svetovne prehranske krize Ukrajini dala na voljo svoja pristanišča za izvoz ukrajinskega žita in bo to počela tudi v prihodnje, je dejal Grlić Radman.

LUXEMBOURG/BRUSELJ - Gospodarska rast v območju evra je bila v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim 0,3-odstotna, bruto domači proizvod (BDP) EU pa je stagniral. V primerjavi z drugim četrtletjem lanskega leta je bila rast v območju evra 0,6-odstotna, v EU pa 0,5-odstotna. Letna stopnja inflacije v območju evra pa se je dodatno umirila. Julija je dosegla 5,3 odstotka, potem ko je bila junija pri 5,5 odstotka. Še najprej jo najbolj zvišujejo cene živil, alkohola in tobačnih izdelkov, kaže prva ocena evropskega statističnega urada Eurostat.

RIM - Italija se namerava do konca leta umakniti iz investicijske pobude Kitajske, bolj znane pod imenom nova svilna pot. To je potrdil italijanski obrambni minister Guido Crosetto. Dodal je, da mora Italija zdaj narediti korak nazaj, ne da bi pri tem škodovala odnosom. Kitajska je po njegovih besedah sicer tekmica, a tudi partnerica Italije, ki se je pobudi priključila leta 2019 kot prva med visoko razvitimi industrijskimi državami.

NEAPELJ - Pred uradom agencije za pokojnine in socialno varnost so potekali protesti, potem ko je približno 169.000 družin v petek prejelo SMS-sporočila, da bodo v prihodnjih dneh ukinili izplačilo t.i. državljanskega dohodka, do katerega so od leta 2019 upravičeni tisti, ki živijo pod pragom revščine. Italijanska vlada odločitev zagovarja s tem, da je državljanski dohodek brezposelnim odvzel spodbudo za iskanje dela in da je bil v preteklih letih večkrat tarča zlorab.

ISLAMABAD - Teroristična skupina Islamska država je prevzela odgovornost za nedeljski samomorilski bombni napad na severozahodu Pakistana. Število smrtnih žrtev napada je po navedbah policije naraslo na 54, skoraj polovica pa naj bi jih bila mladoletnih.

NIAMEY - Vojaška hunta v Nigru je očitala Franciji, da želi vojaško posredovati in vrniti na oblast strmoglavljenega predsednika Mohameda Bazouma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo napovedal takojšnje ukrepanje, če bodo v Nigru, nekdanji francoski koloniji, napadeni francoski državljani ali interesi, potem ko so se v nedeljo pred francoskim veleposlaništvom zbrali podporniki državnega udara.

MANILA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je s srečanjem s filipinskim predsednikom Ferdinandom Marcosom mlajšim začela dvodnevni uradni obisk na Filipinih. Kot so sporočili iz Bruslja, želi von der Leyen z obiskom dati nov zagon odnosom med EU in Filipini, v ospredje pa postaviti trgovino, zeleni in digitalni prehod ter varnost.

PEKING - Sever Kitajske je dosegel tajfun Doksuri z obilnim deževjem. V Pekingu in okolici velja najvišje opozorilo pred plazovi in poplavami. V kitajski prestolnici so poplave zahtevale dve smrtni žrtvi. Ob tem so oblasti izdale rdeče opozorilo pred poplavami, ki velja za 22-milijonski Peking in 14-milijonski Tianjin, kot tudi dele provinc Hebei, Shanxi, Shandong in Henan.

NEW YORK - Mesto Phoenix v ameriški zvezni državi Arizoni je v nedeljo preživelo že 31. zaporedni dan, ko so temperature dosegle 43 stopinj Celzija, zaradi suše in vročine pa sta se v Kaliforniji poleg več manjših razširila dva velika požara. Eden od požarov je dosegel tudi sosednjo Nevado. Več kot tisoč gozdnih požarov medtem še vedno pustoši v Kanadi, kamor se je v nedeljo razširil tudi eden od požarov iz ZDA.

RIM - Pod obzidanim vrtom palače Palazzo della Rovere blizu Vatikana so odkrili ostanke starodavnega gledališča rimskega cesarja Nerona, v katerem so domovali poezija in glasbene predstave. Na peščenem morskem dnu pred pristaniškim mestom Civitavecchia pa so na globini približno 160 metrov odkrili razbitine ladje iz prvega stoletja pr. n. št., vključno z njenim tovorom in več sto amforami, ki so večinoma nedotaknjene.

PARIZ - Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je priporočila, da se Benetke uvrstijo na seznam ogrožene svetovne dediščine. Italijanske oblasti bi po mnenju organizacije morale okrepiti prizadevanja za ohranitev tega zgodovinskega mesta in njegove lagune.