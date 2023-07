Trump prepričljivo vodi v republikanski predsedniški tekmi

New York, 31. julija - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump ima 54-odstotno podporo med republikanskimi volivci za novo predsedniško nominacijo, ugotavlja najnovejša anketa časnika New York Times in kolidža Siena. Podporo ohranja kljub temu, da se njegove pravne težave kopičijo in je zanje doslej porabil več kot za vse druge stroške kampanje.