Bivšemu predsedniku republike Pahorju vdrli v račun na družbenem omrežju Instagram

Ljubljana, 31. julija - Bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju so ponoči vdrli v račun na družbenem omrežju Instagram, je tvitnil Pahor. Kasneje je prek Instagrama sporočil, da so s pomočjo ekipe podjetja Meta, ki upravlja z omenjenim družbenim omrežjem, profil ponovno uspeli vzpostaviti, vendar so nekatere objave žal izginile.