Vreme: Povečini jasno

Ljubljana, 31. julija - Zvečer in ponoči bo povečini jasno z nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti. Po nekaterih kotlinah bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo povečini deloma sončno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo. Možne bodo tudi močnejše nevihte, zapihal bo okrepljen severnik. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 24, drugod od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bodo padavine ponehale. V sredo zjutraj bo v notranjosti megleno jutro, čez dan pa povečini sončno. V četrtek bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. Verjetnost neviht se bo popoldne spet povečala.

Vremenska slika: Od zahoda sega nad srednjo Evropo, Balkan in severno Sredozemlje območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi južnih smeri doteka k nam občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas večinoma jasno. V Alpah bo nekaj povečane nizke kopaste oblačnosti. V torek bo deloma sončno. Popoldne bodo v Alpah začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na sredo širile proti Madžarski in Hrvaški.