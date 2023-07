Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 31. julija - Osrednji indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja beležili rast. Vlagatelji so v pričakovanju nekaterih ključnih objav o stanju na trgu dela v ZDA ter v proizvodnem in storitvenem sektorju, ki bodo sledile tekom tedna. Nestrpno pa pričakujejo tudi objave poslovnih rezultatov podjetij, kot sta Amazon in Apple.