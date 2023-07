Policisti izsledili osumljence vloma v vozilo belgijskega državljana pred vhodom v kamp v okolici Kobarida

Nova Gorica/Kobarid, 31. julija - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so na Cerkljanskem izsledili štiri osumljence, ki so na Kobariškem vlomili v vozilo belgijskega državljana in iz njega ukradli gotovino. Policisti ob tem ponovno pozivajo občane, naj v notranjosti vozil ne puščajo vrednejših predmetov, na primer na sedežih, policah ali na drugih vidnih mestih.