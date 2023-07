Bruselj z 1,2 milijona evri za projekte o boljšem razumevanju dezinformacij

Bruselj, 31. julija - Evropska komisija je danes objavila razpis v višini skoraj 1,2 milijona evrov za projekte o boljšem razumevanju širjenja dezinformacij o ruski vojni proti Ukrajini, volitvah in skupnosti LGBTQI+. S sredstvi bodo podprli projekte, ki bodo pomagali razumeti vpliv dezinformacij na mnenje ljudi in kakšen je njihov učinek, so sporočili iz Bruslja.