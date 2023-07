Zaradi nadgradnje na mariborski onkologiji spremenjen režim dostopa

Maribor, 31. julija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor bo od torka veljal nov režim dostopa do stavbe oddelka za onkologijo, kjer so sredi junija začeli s pripravljalnimi deli za načrtovano nadgradnjo. Ta bo predvidoma veljal do konca gradbenih del, ki naj bi trajala dve leti, medtem pa naj bi bila oskrba bolnikov z rakom, kolikor bo mogoče, nemotena.