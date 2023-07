Ena od pomočnic direktorice CSD Maribor naj bi oškodovala javna sredstva za najmanj 10.000 evrov

Maribor, 31. julija - Center za socialno delo Maribor je na tožilstvo in policijo vložil kazensko ovadbo zoper eno od pomočnic direktorice centra zaradi suma ponarejanja listin, zlorabe uradnega položaja ali pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Pomočnica naj bi javna sredstva oškodovala najmanj za 10.000 evrov, so za STA dejali na centru.