Na Goriškem in Ajdovskem policisti zasegli snovi in zdravila, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo

Nova Gorica/Ajdovščina, 31. julija - Policisti na Goriškem in na Ajdovskem so zadnji konec tedna obravnavali več primerov, za katere sumijo, da so povezani s prepovedanimi drogami. Opravili so tudi več hišnih preiskav in zasegov snovi ter zdravil. Ob tem opozarjajo na naraščanje kaznivih dejanj, ki so povezana s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.