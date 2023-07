Pogrešajo Blaža Horvata iz Ljubljane

Ljubljana, 31. julija - Svojci od konca minulega tedna pogrešajo 48-letnega Blaža Horvata iz Ljubljane. Pogrešani je visok okoli 186 centimetrov, vitkejše postave, kratkih svetlejših las in nosi korekcijska očala. Oblečen je bil v črno kratko majico, v kratke hlače do kolen s karirastim vzorcem in obut v temnejše copate, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.