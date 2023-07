Japonska prepričljivo do prvega mesta v skupini, Avstralke v izločilne boje

Melbourne, 31. julija - Na svetovnem prvenstvu v nogometu za ženske v Avstraliji in na Novi Zelandiji so danes končali predtekmovanje v skupinah B in C. V skupini C je v boju za prvo mesto Japonska s 4:0 odpravila Španijo, v skupini B pa so si soprirediteljice Avstralke priborile nadaljevanje tekmovanja po zmagi nad Kanado prav tako s 4:0.