Sistem javnega obveščanja in alarmiranja ob neurjih in nesrečah bo po zagotovilih ministrstva predvidoma zaživel jeseni

Ljubljana, 31. julija - Sistem javnega obveščanja in alarmiranja ob neurjih in nesrečah bo predvidoma zaživel jeseni, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Uredba o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja bo namreč do konca avgusta v javni razpravi, po pričakovanjih ministrstva pa bo na vladi sprejeta zgodaj jeseni.