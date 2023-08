V marinah zadovoljni z obiskom

Izola/Portorož, 1. avgusta - V portoroški in izolski marini je veliko povpraševanja po letnih in sezonskih privezih, opažajo povečano povpraševanje po privezih za daljša plovila. "Z obiskom smo zadovoljni in lahko rečemo, da je navtični turizem še vedno v vzponu," so poveedali v podjetju Porting, ki upravlja izolsko marino.