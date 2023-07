Malaga, 31. julija - V Španiji vse več obalnih mest uvaja globe za obiskovalce, ki skušajo svoje mesto na plaži rezervirati z brisačo. Med zadnjimi so se za ukrep odločili v mestecih Torrox in Velez-Malaga v bližini Malage, kjer lahko kršitelje doleti globa v višini do 300 evrov.