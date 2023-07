V Kostanjevici na Krki prenavljajo mostove prek Krke

Kostanjevica na Krki, 31. julija - V Kostanjevici na Krki, kjer so lani porušili dotrajani južni mestni leseni most prek Krke in nato po stari zasnovi zgradili nadomestnega, se nameravajo v jeseni lotiti še prenove drugega mestnega oz. severnega mosta. Naložba bo stala nekaj manj kot 750.000 evrov, 200.000 evrov bo zanjo prispevalo ministrstvo za kulturo. Razliko bo pokrila občina.