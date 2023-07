Pri prevozu migrantov zasačili dva Romuna

Čatež ob Savi, 31. julija - Policisti so v soboto na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avto, v katerem sta Romuna prevažala tri Turke, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Romunoma so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avto. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bosta morala k preiskovalnemu sodniku.